На Тамбовщине в аварии погиб 58-летний мужчина

Пассажир легковушки скончался на месте ДТП Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб мужчина, произошла 28 сентября в 19 часов 25 минут на улице Промзона около дома №6 рабочего поселка Токаревка. 37-летний водитель автомобиля «Мазда 626» по непонятной причине не справился с управлением, после чего его машина съехала в кювет и опрокинулась.

- В результате аварии на месте происшествия до приезда медиков скончался 58-летний пассажир легкового авто, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Водителя с травмами доставили в Токаревскую ЦРБ.