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Происшествия29 сентября 2021 17:28

Тамбовчанин угнал из леса чужую машину и поехал кататься

Полицейские нашли автомобиль и задержали злоумышленника
Ксения АЛЕШИНА
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С заявлением в полицию обратился 37-летний житель Тамбовской области. Мужчина рассказал, что оставил в лесном массиве в 2 километрах от поселка Октябрьский свой автомобиль «ВАЗ- 21101» в открытом виде.

Вернувшись назад, мужчина не обнаружил на месте своей машины. Полицейские осмотрели окрестности и по следам от шин определили направление, куда скрылся злоумышленник.

В ходе розыска сотрудники уголовного розыска вышли на след предполагаемого угонщика и обнаружили угнанный транспорт в 2 км. от села Кершиские Борки Моршанского района без технических повреждений.

- Злоумышленника задержали, им оказался 30-летний мужчина. Полицейские изъяли автомобиль и вернули потерпевшему. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.