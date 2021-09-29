Экс-игрок ФК «Тамбов» помог молдавскому клубу обыграть «Реал»

Себастьян Тиль ушел из ФК "Тамбов" в начале этого года Фото: ФК "Тамбов"

28 сентября в Мадриде состоялся футбольный матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между молдавским «Шерифом» и испанским «Реалом». Решающий гол, позволивший одержать победу над «Реалом» в этой игре забил бывший игрок ФК «Тамбов» Себастьян Тиль. Победный мяч он забил буквально на последней минуте основного игрового времени. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу молдавской команды.

- Наш пацан, - отреагировали на успех своего бывшего игрока в Твиттере ФК «Тамбов».

Напомним, 27-летний люксембуржец Тиль играл за ФК «Тамбов» в сезоне 2020/2021 на правах аренду. В январе он покинул тамбовский клуб, у которого к этому времени начались серьезные финансовые проблемы. В мае этого года ФК «Тамбов» и вовсе объявил о прекращении своего существования. В Арбитражном суде Тамбовской области рассматривается дело о его банкротстве.