Иностранец устроил дебош в развлекательном центре Тамбова

Дежурному вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «тревога» с охраняемого объекта на Бульваре Энтузиастов областного центра. Прибыв на место происшествия, сотрудники вневедомственной охраны задержали агрессивного мужчину.

Со слов работников развлекательного центра, посетитель начал вести себя неадекватно, выражался нецензурной бранью, а затем устроил дебош, повредив имущество заведения. На замечания администрации мужчина не реагировал.

- 45-летнего уроженца соседнего государства задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.

Позже, в ходе осмотра вещей дебошира, правоохранители обнаружили в его сумке полимерный сверток с порошкообразным веществом зеленого цвета, который направлен на экспертизу.