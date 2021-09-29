В Тамбовском районе пройдут соревнования по легкой атлетике среди спортсменов с особыми возможностями здоровья

30 сентября в Тамбовском районе стартуют чемпионат и первенство России по легкой атлетике-кросс среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. В них примут участие представители четырнадцати регионов страны. В их числе спортсмены из Челябинской и Свердловской областей, Пермского и Красноярского края, Башкортостана, Мордовии и других регионов страны. Тамбовскую область на соревнованиях представят воспитанники тренера Александра Альбицкого.

В программу включены забеги на один, два, три и шесть километров.

Как отметили в управлении по физической культуре и спорту Тамбовской области, аналогичные соревнования уже проводились в регионе в 2019 году.

- В Тамбовской области адаптивный спорт входит в перечень базовых видов спорта и развивается очень динамично, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Около 19 тысяч человек, имеющих инвалидность, в регионе систематически занимаются физической культурой. Это 40 процентов от общего количества.

На сегодняшний день пятнадцать воспитанников спортивно-адаптивной школы входят в различные составы национальных сборных команд страны. Это представители разных видов спорта – легкой атлетики, пауэрлифтинга, греко-римской борьбы, дзюдо, горнолыжного спорта. Успешно выступают спортсмены, имеющие поражение опорно-двигательного аппарата, инвалидность по зрению и слуху, а также лица с интеллектуальными нарушениями. Например, лыжница Татьяна Баранова выбрана послом Всемирной Специальной Олимпиады 2022, которая пройдет в Казани.