Тамбовчанин расправился с соседом за напоминание о своем криминальном прошлом

Избив соседа, мужчина ушел домой Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя, которого обвиняют в преступлении по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, вечером 29 июля 2021 года мужчина распивал спиртные напитки в доме у своего соседа. Во время общения хозяин дома припомнил гостю его криминальное прошлое. Разозлившись, визитер избил соседа и ушел к себе домой. От полученных травм головы 64-летний мужчина через неделю скончался.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за разбой и причинение смерти по неосторожности.