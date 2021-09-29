Коронавирус в Тамбове, последние новости на 29 сентября: за сутки заболели 116 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 29 сентября, 43318 человек. 41180 заболевших выздоровели, 892 тамбовчанина умерли. За последние сутки зафиксировали 116 новых случаев, это на 5 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 40 мужчин и 69 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, а также семь детей от 3 до 16 лет.

- На госпитализации находятся 800 человек, из них диагноз «пневмония» у 722 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.