В Тамбове 2 октября пройдет первое в новом сезоне массовое катание на коньках

В ЛДС «Кристалл» города Тамбова 2 октября состоится первое в новом сезоне массовое катание на коньках. Начало в 19:00. Продолжительность – один час. Вход в здание будет осуществляться строго в масках и с обязательной термометрией.

Начало работы кассы: 18.00, стоимость входного билета 150 рублей. Входной билет обязаны приобрести все, даже тот, кто не катается.

Стоимость проката коньков: 50 рублей при наличии документа (паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о рождении для детей до 14 лет) или 2 500 рублей за одну пару коньков).

Вход для детей до 7 лет бесплатный, но в сопровождении родителей.