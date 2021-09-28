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Общество28 сентября 2021 16:14

В Тамбове 2 октября пройдет первое в новом сезоне массовое катание на коньках

Горожан ждут в ледовом дворце спорта «Кристалл»
Ксения АЛЕШИНА
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В ЛДС «Кристалл» города Тамбова 2 октября состоится первое в новом сезоне массовое катание на коньках. Начало в 19:00. Продолжительность – один час. Вход в здание будет осуществляться строго в масках и с обязательной термометрией.

Начало работы кассы: 18.00, стоимость входного билета 150 рублей. Входной билет обязаны приобрести все, даже тот, кто не катается.

Стоимость проката коньков: 50 рублей при наличии документа (паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о рождении для детей до 14 лет) или 2 500 рублей за одну пару коньков).

Вход для детей до 7 лет бесплатный, но в сопровождении родителей.