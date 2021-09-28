В Тамбовской области перед судом предстанет бывший пристав

На Тамбовщине завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя, обвиняемой в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения».

По версии следствия, на исполнении у пристава находилось производство о взыскании с индивидуального предпринимателя в пользу арендодателя задолженности по арендной плате за торговое место.

В марте 2018 года судебный пристав наложила арест на имущество должника (одежду, сумки, бижутерию и иной товар из принадлежащей ему торговой точки) общей стоимостью около 115 тысяч рублей. Все это имущество обвиняемая присвоила себе. Часть вещей она реализовала своим знакомым. Данное преступление выявлено при участии сотрудников регионального УФСБ России.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.

Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за взяточничество. Приговором суда ее оштрафовали на 3 млн рублей.