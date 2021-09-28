На Тамбовщине пройдет Всероссийская научная Чичеринская конференция

В Тамбовской области с 30 сентября по 2 октября проведут Всероссийскую научную конференцию: «Взаимосвязь нравственного и юридического в учении Б.Н. Чичерина».

- Обсуждать вопросы, посвященные творчеству Бориса Николаевича Чичерина, знаменитого русского правоведа, одного из основоположников конституционного права в России будут специалисты федерального и регионального уровня в сферах юриспруденции, политологии, социологии, философии, истории, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

На базе Дома-музея им. Г.В. Чичерина в онлайн и оффлайн форматах участники мероприятия будут обсуждать актуальные научные и практические проблемы политической и правовой культуры, гражданского общества, поговорят об исследованиях традиций российского правоведения и др.