За распространение героина в Тамбове иностранцам дали 8 лет колонии

В Тамбове суд вынес приговор двум иностранцам. На севере города в октябре прошлого года сотрудниками УФСБ и Управления Наркоконтроля УМВД были задержаны два 22-летних иностранных гражданина. Во время досмотра у парней нашли 145 свертков с наркотиками разного веса, готовых для распространения бесконтактным способом. Экспертиза подтвердила, что изъятым веществом являлся героин весом 400 граммов.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемые были арестованы и помещены в СИЗО на период расследования уголовного дела.

- Следователем назначены и проведены дактилоскопические, наркотические экспертизы, опрошены свидетели, собраны улики и доказательства совершения преступной деятельности. Установлено, что иностранцы приобрели оптовую партию героина бесконтактным способом на территории Московской области и прибыли в Тамбов на арендуемой машине для распространения наркотиков, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Полицейские задержали гостей в первый день пребывания на территории Тамбова при попытке организации сети тайников с наркотиками. По окончании расследования уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

Суд признал молодых людей виновными в попытке распространения наркотиков в крупном размере и назначил каждому по 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Изъятые наркотики по решению суда были уничтожены.