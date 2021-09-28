Двоих парней из Тамбова будут судить за кражу пяти банок кофе

В Тамбове двое 19-летний молодых людей обвиняются в краже. Инцидент произошел 23 апреля 2021 года в супермаркете, расположенном на улице Советской. Злоумышленники сложили в рюкзак пять банок кофе и пытались пронести их мимо кассы без оплаты.

- Их действия запечатлела одна из камер видеонаблюдения. Сотрудник охраны остановил парней на кассе, где обнаружил спрятанные банки кофе. О попытке совершения кражи была информирована полиция, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Парни признались, что хотели незаметно похитить кофе для личного потребления. Банки были изъяты и переданы обратно в магазин.

По окончании расследования уголовное дело направлено в суд Октябрьского района г.Тамбова для рассмотрения по существу. Выяснилось, что один из тамбовчан ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.