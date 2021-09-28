В Тамбове назвали имена победителей краеведческого диктанта

В Тамбове 25 сентября написали краеведческий диктант. Эта масштабная просветительская акция областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина прошла уже в четвертый раз. Диктант был посвящен годовщине образования Тамбовской области, а также Году науки и технологий в России.

По традиции диктант проводился в двух форматах: очно в стенах библиотеки (123 участника) и дистанционно (1961 участник как из Тамбовской области, так и из других регионов России, зарубежных стран). Активное участие в акции также приняли иностранные студенты. Они смогли поближе познакомиться с нашим городом, его историей, культурой и достопримечательностями.

- Победителями диктанта стали Сергей Андреев, Светлана Деева, Светлана Сизова и Евгений Яковлев, которые ответили сразу на несколько печатных вариантов и набрали в среднем 70–80 баллов. Итоги остальных участников разделились поровну: 50 % получили 35–45 баллов, а 50 % набрали 50–70 баллов, - сообщают в библиотеке им. А.С. Пушкина.

Среди иностранных студентов, писавших диктант об истории Тамбова и его достопримечательностях на английском и французском языках, по 10 баллов (т. е. максимум) получили Саиди Мохаммед Реда, Пэн Цзяоцзяо и Джавид Ахамед Мохаммед Аршад.

Как оказалось, для жителей Тамбовщины самыми сложными оказались вопросы, связанные с именами и датами. При этом лучше всего тамбовчане ориентируются в городах и районах области, расстояниях и других особенностях географии региона. Жители региона хорошо знают памятники (например, Танк «Тамбовский колхозник», установленный в Тамбове), музеи (Музей-заповедник С. В. Рахманинова «Ивановка», Музейно-выставочный центр Тамбовской области и другие).

В Пушкинской библиотеке Тамбова 1 октября состоится торжественное награждение именными сертификатам и памятными подарками.