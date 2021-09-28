Большая часть домов Тамбова получит отопление до 1 октября

С 28 сентября в Тамбове стартовал отопительный сезон в жилом фонде. В мэрии обещают, что большинство многоквартирных домов будут подключены до 1 октября. В целом пуско-наладочные работы должны завершиться до 11 октября. Традиционно в дни пусконаладочных работ в городе будет работать горячая линия. Директор ЦГДС Альберт Досягаев сообщил, что в службе выделено 5 телефонных линий по номеру 72-03-39, на которых ежедневно с 8 до 20 часов специалисты будут отвечать на вопросы тамбовчан по вопросу пуска тепла. Врио мэра города Максим Косенков подчеркнул, что все диспетчеры должны владеть оперативной информацией, а в случае, если по какому-то из домов в данный момент данных нет, перезванивать заявителям позже. Этот вопрос градоначальник возьмет под личный контроль. Также он поручил провести дополнительную работу с управляющими компаниями, которые обязаны наладить работу своих аварийно-диспетчерских служб.

Подача теплоносителя в многоквартирные дома будет осуществляться постепенно. С учетом рельефа местности в первые три дня тепло поступит на примерно 500 домов в Советском, Ленинском и части Октябрьского района. В этом году из-за погодных условий сроки начала отопительного сезона сдвинулись на более ранний срок - практически на две недели по сравнению с 2020 годом.

- Теплоснабжающие организации, которые планировали завершение работ на конец сентября -начало октября, сейчас должны работать в ускоренном режиме, - говорят в пресс-службе администрации Тамбова. - Выросли по сравнению с прошлым годом и объемы работ: если в 2020 году в однотрубном исполнении было заменено 24 тыс. м, то в 2021 году — 34 тыс. м. При этом речь идет не о ремонте уже имеющихся старых труб, а об укладке новых.

Управление по связям с общественностью, жилищный комитет и все ответственные сотрудники мэрии должны провести с горожанами разъяснительную работу, касающуюся порядка оплаты за тепло. В Тамбове сегодня порядка 500 многоквартирных домов не имеют общедомовых приборов учета потребленного теплоносителя. Их жильцы платят пропорционально, по нормативу с октября по апрель. Более раннее начало отопительного сезона — в конце сентября, как это случилось в этом году, ни в коей мере не должно повлечь за собой появление «дополнительных затрат» в сентябрьских платежках.