В Котовске стройфирма сорвала сроки ремонта двора

Прокуратура города Котовска обнаружила нарушения при выполнении работ по благоустройству двора у дома №3 по ул. 9 Пятилетки. Установлено, что администрация города Котовска заключила муниципальный контракт с с ООО «ПМК-8» стоимостью 1,6 миллиона рублей. В соответствии с его условиями, работы должны были начаться с 1 мая текущего года и закончиться до конца июля. Однако ООО «ПМК-8» приступило к ремонту лишь 13 июня. До сих пор он не завершен.

По мнению прокуратуры, наличие на придомовой территории строительных материалов и невыполнение работ повлекло нарушение прав собственников многоквартирного дома на свободное пользование и распоряжение общим имуществом, угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан в связи с отсутствием нормального доступа к своему жилищу.

- Прокуратурой города в адрес подрядной организации внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ (находится на рассмотрении), - сообщает прокуратура Тамбовской области. - В настоящее время подрядчиком ведутся работы на объекте. Устранение нарушений взято прокуратурой города на контроль.