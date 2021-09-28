Тамбовчанка ради денег через суд признала дочь безвестно отсутствующей

Прокуратура Первомайского района провела проверку целевого использования бюджетных средств и обнаружила нарушения. Выяснилось, что жительница р.п. Первомайский, у которой под опекой находятся несовершеннолетние внуки, через суд признала свою дочь безвестно отсутствующей. Это позволило ей оформить на детей пенсию по потере кормильца. При этом, где находится дочь, женщина прекрасно знала. С 2017 по 2021 год на счёт жительницы Первомайского перечислили больше 800 тысяч рублей.

- Собранные в ходе прокурорской проверки материалы направлены в территориальный следственный отдел МВД, которым по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Ход расследования прокуратурой района взят на контроль.