Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 сентября 2021 15:00

Тамбовчане могут поддержать своего земляка Сергея Глушкина, который сражается за звание «Учитель года России – 2021»

Имя победителя всероссийского конкурса назовут 10 октября в Кремле
Ксения АЛЕШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сергей преподает физкультуру в школе Сколково

Сергей преподает физкультуру в школе Сколково

Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

28 сентября стартовало всенародное голосование за участников конкурса «Учитель года России - 2021». Так, был запущен специальный чат-бот для голосования за понравившегося кандидата из числа участников федерального этапа конкурса. Виртуальный помощник появился в официальном сообществе министерства просвещения в мессенджере «Viber» по ссылке. Поддержать своего учителя могут и тамбовчане.

- Чтобы проголосовать за учителя физкультуры школы «Сколково-Тамбов» Сергея Глушкина, который представляет на конкурсе Тамбовскую область, необходимо пройти по ссылке и выбрать регион и предмет, который он преподает, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Имя победителя всенародного голосования объявят 3 октября во время торжественной церемонии закрытия второго тура конкурса. А 10 октября в Государственном Кремлевском дворце на праздничном концерте, посвященному Дню учителя, назовут имя лучшего учителя года России. Он получит главный приз — Большого хрустального пеликана.