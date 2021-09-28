Тамбовчане могут поддержать своего земляка Сергея Глушкина, который сражается за звание «Учитель года России – 2021»

Сергей преподает физкультуру в школе Сколково Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

28 сентября стартовало всенародное голосование за участников конкурса «Учитель года России - 2021». Так, был запущен специальный чат-бот для голосования за понравившегося кандидата из числа участников федерального этапа конкурса. Виртуальный помощник появился в официальном сообществе министерства просвещения в мессенджере «Viber» по ссылке. Поддержать своего учителя могут и тамбовчане.

- Чтобы проголосовать за учителя физкультуры школы «Сколково-Тамбов» Сергея Глушкина, который представляет на конкурсе Тамбовскую область, необходимо пройти по ссылке и выбрать регион и предмет, который он преподает, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Имя победителя всенародного голосования объявят 3 октября во время торжественной церемонии закрытия второго тура конкурса. А 10 октября в Государственном Кремлевском дворце на праздничном концерте, посвященному Дню учителя, назовут имя лучшего учителя года России. Он получит главный приз — Большого хрустального пеликана.