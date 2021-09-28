Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 сентября 2021 14:21

Тамбовская организация выплатила долг по налогам после ареста техники

Фирма перечислила больше 10 миллионов рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В отделение судебных приставов по Первомайскому и Староюрьевскому районам УФССП России по Тамбовской области на принудительное исполнение поступило производство о взыскании с местного производственного предприятия задолженности по налогам. Руководство организации своевременно не перечисляло деньги бюджет, в результате чего сумма долга составила 9,5 миллиона рублей. Судебные приставы посетили производственные цеха и наложили арест на дорогостоящее импортное оборудование — электропогрузчики и этикеровщики бренда Toyota. Только после этого руководство оплатило всю сумму задолженности, а также исполнительский сбор в 800 тысяч рублей.

- Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщает пресс-служба УФССП России по Тамбовской области.