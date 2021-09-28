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Происшествия28 сентября 2021 12:20

34-летний тамбовчанин попал под колеса иномарки

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пострадавшего мужчину госпитализировали

Пострадавшего мужчину госпитализировали

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы мужчина, произошла 27 сентября в 19 часов 30 минут на 13 километре автодороги «Тамбов-Котовск». 56-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» наехал на 34-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

- В результате аварии пешехода с травмами на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.