34-летний тамбовчанин попал под колеса иномарки

Пострадавшего мужчину госпитализировали Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы мужчина, произошла 27 сентября в 19 часов 30 минут на 13 километре автодороги «Тамбов-Котовск». 56-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» наехал на 34-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

- В результате аварии пешехода с травмами на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.