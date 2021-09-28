В Тамбове нашли две поддельные пятитысячные купюры

В управлении Росинкассации г. Тамбова 27 сентября при пересчете денег были обнаружены две поддельные денежные купюры достоинством 5 000 рублей. Банкноты поступили из выручек магазинов областного центра в приод с 20 по 24 сентября.

В супермаркеты, откуда поступили фальшивки, были направлены сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Полицейские провели профилактическую беседу с руководителями и кассирами торговых заведений, напомнив им об обязательном использовании современных детекторов определения подлинности банкнот.

- По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

За сбыт заведомо поддельных купюр предусмотрено наказание в виде в виде лишения свободы на срок до 15 лет.