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Происшествия28 сентября 2021 13:40

В Тамбове нашли две поддельные пятитысячные купюры

Фальшивки обнаружили при пересчете денег в управлении Росинкассации
Ксения АЛЕШИНА
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В управлении Росинкассации г. Тамбова 27 сентября при пересчете денег были обнаружены две поддельные денежные купюры достоинством 5 000 рублей. Банкноты поступили из выручек магазинов областного центра в приод с 20 по 24 сентября.

В супермаркеты, откуда поступили фальшивки, были направлены сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Полицейские провели профилактическую беседу с руководителями и кассирами торговых заведений, напомнив им об обязательном использовании современных детекторов определения подлинности банкнот.

- По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

За сбыт заведомо поддельных купюр предусмотрено наказание в виде в виде лишения свободы на срок до 15 лет.