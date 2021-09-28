В Тамбовской области отапливается почти половина жилых домов и 80% соцобъектов

В Тамбовской области продолжается поэтапное вхождение объектов социальной сферы и многоквартирных домов в отопительный период. По информации управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона, по состоянию на вечер 27 сентября объекты социальной сферы, в среднем, отапливаются на 80 процентов. Многоквартирные дома – на 45 процентов.

Теплые батареи встречают малышей в 249 детских садиках, ребят постарше — в 434 учебных заведениях, пациентов — в 327 медицинских учреждениях. Напомним, пуск тепла осуществляется по заявкам организаций. Они еще не поступали от учреждений Гавриловского, Кирсановского, Петровского и Ржаксинского районов. Здесь отопительный период пока не стартовал.

Полностью в него вошли больше половины муниципалитетов региона. Это города Кирсанов, Моршанск, Рассказово и Уварово, а также Бондарский, Жердевский, Инжавинский, Мичуринский, Мордовский, Моршанский, Мучкапский, Пичаевский, Рассказовский, Сампурский, Сосновский, Староюрьевский, Токаревский и Уметский районы.

- В остальных муниципалитетах подключение к теплоносителю объектов социальной сферы и многоквартирных домов продолжается, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.