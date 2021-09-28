В Тамбовской области начинаются школьные олимпиады

28 сентября в Тамбовской области стартует школьный этап всероссийской олимпиады. По традиции серию предметных олимпиад открывают состязания по иностранным языкам. Завершится школьный этап 29 октября. Ученики продемонстрируют свою подготовку в области права.

В первый олимпиадный день ребята выполнят творческие задания по французскому, китайскому и испанскому языку. Как отметили в управлении образования и науки области, в прошлом году впервые школьники региона участвовали в олимпиаде по китайскому языку. В этом году впервые будут пробовать свои силы в заданиях по испанскому языку.

Еще одно новшество этого года касается школьного этапа олимпиады по математике, физике, химии, биологии, астрономии и информатике. Ребята будут решать задания с использованием дистанционных технологий – тестирующей системы образовательного центра «Сириус». У каждого участника будет личный код входа в систему, который предоставит в определенное время доступ к заданиям.

- Олимпиады по другим общеобразовательным предметам пройдут на базе школ в очном режиме, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.