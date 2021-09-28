Коронавирус в Тамбове, последние новости на 28 сентября: за сутки заболели 111 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 28 сентября, 43202 человека. 41081 заболевший выздоровели, 887 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 111 новых случаев, это на 4 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 43 мужчины и 62 женщины в возрасте от 18 до 85 лет, а также шесть детей от 1 года до 14 лет.

- На госпитализации находятся 771 человек, из них диагноз «пневмония» у 681 пациента - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.