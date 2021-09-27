Тамбовчанин прокатился на чужой машине и бросил ее неподалеку от места угона

В дежурную часть МОМВД России «Рассказовский» 26 сентября поступило сообщение от женщины об угоне ее автомобиля в поселке Маяк. В ходе розыска полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 29-летний молодой человек, проживающий в этом же населенном пункте.

Как оказалось, угонщик свободным доступом проник в салон незапертого внедорожника «Нива» и решил покататься. В тот же вечер его задержали полицейские. Машину он бросил неподалеку от места угона.

- Автомобиль обнаружен недалеко от места угона без технических повреждений и будет возвращен владелице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Угонщику грозит наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.