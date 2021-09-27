В страшной аварии на Тамбовщине погибли два человека

Одна из машин потеряла управление Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погибли мужчина и женщина, произошла 26 сентября в 17 часов 25 минут на 19 километре автодороги «Тамбов –Шацк», проходящей по территории Тамбовского района. 35-летний водитель автомобиля «Lada Largus» не справился с управлением и столкнулся с «Пежо 308», под управлением 42-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Lada Largus», а также 47-летняя пассажирка «Пежо 308» от полученных травм скончались, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Водитель и пассажиры автомобиля «Пежо 308», 49-летняя женщина и двадцатилетняя девушка с травмами госпитализированы в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.