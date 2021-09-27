На Тамбовщине появились четыре новых памятника

Рассказовская школа - уникальный объект культурного наследия

Перечень памятников истории и культуры в нашем регионе пополнили ещё четыре объекта. Как рассказали в управлении по государственной охране памятников, в реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации включены четыре памятника, расположенные в Мичуринске и Рассказово. Это здание коммерческого училища на ул. Советской, 288, а также два здания, представляющие собой образцы городских усадеб города Мичуринска: «Жилой дом» на улице Советской, 308 и «Жилой дом с воротами и оградой» по ул. Филиппова, 90.

По мнению специалистов, наибольший интерес среди новых памятников представляет школа №4, расположенное в Рассказово на ул. Пушкина, 103, ставшее объектом культурного наследия регионального значения «Рассказовское имени А.С. Пушкина земское училище Тамбовского уезда».

Это двухэтажное каменное здание построили в селе Рассказово для размещения земской школы (училища) в 1904 году, в память об Александре Пушкине, строилась и содержалась она за счет земства. Школа носила имя А.С. Пушкина и называлась Пушкинская женская школа или Рассказовское имени А.С. Пушкина земское училище Тамбовского уезда. В ней располагалась также Пушкинская библиотека-читальня и Рассказовское отделение земского книжного склада. В советское время здание также использовалось по своему первоначальному назначению.

- Этот объект культурного наследия является уникальным образцом школы начала XX века, - сообщают в региональном управлении Госохраны памятников.