В Тамбове отключат электричество более чем на 20 улицах

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 28 сентября по причине ремонтных работ в областном центре электричество временно отключат более чем на 20 городских улицах.
На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 8.30 до 16.30:
ул. Серова, д. 24-107;
ул. М.Расковой, д. 3-31;
ул. Аэрологическая, д. 1-19;
ул. Островитянова, д. 15-19.
На время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:
- с 9.00 до 11.30:
пер. Трегуляевский, д. 7-27;
пер. Яшина, д. 4-35;
ул. Трегуляевская, д. 1-36;
ул. Докучаева, д. 37-47;
ул. Д.Бедного, д. 1-43;
ул. Гайдара, д. 37-79;
ул. Балашовская, д. 3-42;
1 Балашовский пер., д. 1-24;
2 Балашовский пер., д. 1-36;
3 Балашовский пер., д. 1-36;
пер. Боткина, д. 2-16;
пер. Яшина, д.33-45;
пр. Посадочный, д. 1-17;
ул. Гайдара, д. 79-92;
пер. Энгельса, д. 15-30;
ул. Энгельса, д. 85-104;
пр. Флотский, д. 1-8;
ул. Сергеева-Ценского, д. 113-131;
пер. Энгельса, д. 1-30;
- с 13.30 до 16.30:
ул. Пензенская, д. 16,20;
ул. Володарского, д. 4-6;
ул. Куйбышева, д. 13
.В связи с проведением персоналом Дирекции благоустройства и озеленения опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 не будет подаваться электроэнергия потребителям по адресам:
ул. Студенецкая, д. 2-6;
ул. Советская, д. 122;
ул. Октябрьская, д. 9А-9В.
Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит жителям областного центра свои извинения за доставленные неудобства.