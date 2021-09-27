В Тамбове отключат электричество более чем на 20 улицах

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 28 сентября по причине ремонтных работ в областном центре электричество временно отключат более чем на 20 городских улицах.

На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 8.30 до 16.30:

ул. Серова, д. 24-107;

ул. М.Расковой, д. 3-31;

ул. Аэрологическая, д. 1-19;

ул. Островитянова, д. 15-19.

На время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:

- с 9.00 до 11.30:

пер. Трегуляевский, д. 7-27;

пер. Яшина, д. 4-35;

ул. Трегуляевская, д. 1-36;

ул. Докучаева, д. 37-47;

ул. Д.Бедного, д. 1-43;

ул. Гайдара, д. 37-79;

ул. Балашовская, д. 3-42;

1 Балашовский пер., д. 1-24;

2 Балашовский пер., д. 1-36;

3 Балашовский пер., д. 1-36;

пер. Боткина, д. 2-16;

пер. Яшина, д.33-45;

пр. Посадочный, д. 1-17;

ул. Гайдара, д. 79-92;

пер. Энгельса, д. 15-30;

ул. Энгельса, д. 85-104;

пр. Флотский, д. 1-8;

ул. Сергеева-Ценского, д. 113-131;

пер. Энгельса, д. 1-30;

- с 13.30 до 16.30:

ул. Пензенская, д. 16,20;

ул. Володарского, д. 4-6;

ул. Куйбышева, д. 13

.В связи с проведением персоналом Дирекции благоустройства и озеленения опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 не будет подаваться электроэнергия потребителям по адресам:

ул. Студенецкая, д. 2-6;

ул. Советская, д. 122;

ул. Октябрьская, д. 9А-9В.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит жителям областного центра свои извинения за доставленные неудобства.