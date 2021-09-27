Тамбовчанину дали 9 лет колонии за убийство знакомого, который обвинил его в краже денег

В Тамбовской области суд вынес приговор 20-летнему жителю Токаревского района. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Как установили следствие и суд, что 28 декабря 2020 года компания мужчин распивала спиртные напитки в квартире у их общей знакомой. В ходе общения потерпевший высказал предположение, что обвиняемый ранее украл у него деньги.

Подобные высказывания разозлили парня, в связи с чем он достал из куртки нож и ударил им знакомого в шею. Далее в конфликт вмешалась хозяйка квартиры и потребовала, чтобы гость бросил нож на пол, что тот и сделал.

Спустя какое-то время злоумышленник сходил на кухню, взял там другой нож и снова стал наносить удары потерпевшему, но уже в грудь и живот.

С полученными ножевыми ранениями 56-летний мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где на следующий день скончался.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.