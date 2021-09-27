Жительнице Тамбовщины вернули мобильник, который у нее украли летом на пруду

В Моршанске полицейские раскрыли кражу телефона, которая произошла летом этого года. Было установлено, что в конце июня 43-летняя женщина отдыхала у водоема в 1,5 км от улицы Фрунзе. Личные вещи она оставила без присмотра на берегу пруда, чем и воспользовался злоумышленник.

Вор похитил сотовый телефон «Хонор», лежавший в открытом виде на вещах, и скрылся с места кражи. Женщина обнаружила пропажу и обратилась за помощью в полицию.

В ходе розыска стражи порядка задержали 18-летнего жителя улицы Пассажирской г. Моршанска. Молодой человек дал признательные показания в отделе полиции. Похищенный телефон оказался при нем, парень пользовался им сам. Мобильник изъяли и вернули законной владелице.

- Задержанный уже не раз совершал имущественные преступления, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.