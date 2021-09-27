Тамбовчанка продала алкоголь несовершеннолетнему покупателю

Сотрудники полиции установили, что в одном из продуктовых магазинов поселка Первомайский Тамбовской области женщина продала подростку две бутылки алкоголя. Выяснилось, что продавец не спросила паспорт у юного покупателя, чтобы удостовериться в том, что ему есть 18 лет.

- 62-летняя сотрудница магазина осуществила повторную продажу алкогольной продукции лицу, не достигшему 18 лет. Законодатель предусмотрел уголовную ответственность для лиц, которые неоднократно продавали спиртное несовершеннолетним, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Статья 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции» предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы до одного года и запрет занимать определенную должность в течение трех лет.