Житель Тамбова из мести поджег «Тойоту Короллу», принадлежащую близкому родственнику

В Тамбове 33-летний местный житель обвиняется в покушении на умышленное уничтожение чужого автомобиля. Ночью, 2 января 2021 года, в полицию и службы спасения поступили сообщения о полыхающей иномарке «Тойоте Королле», припаркованной у многоквартирного дома на бульваре Энтузиастов. Огнем было полностью уничтожено левое переднее колесо и поврежден капот машины.

Полицейские опросили 51-летнего владельца авто, его супругу, и установили, что накануне у мужчины произошел конфликт с близким родственником. Стражи порядка нашли и опросили 33-летнего подозреваемого, который признался в поджоге иномарки.

Как оказалось, тамбовчанин в состоянии алкогольного опьянения приехал на такси к дому своего обидчика, спичками поджег бумагу и бросил ее под колесо машины.

В качестве доказательства сотрудники полиции изъяли видеозапись с регистратора автомобиля, который запечатлел момент поджога. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3. 3 ст. 30 – ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные повреждение или уничтожение имущества».

В настоящее время уголовное дело с обвинительным направлено в суд Октябрьского района г. Тамбова для рассмотрения по существу. Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разные преступления.