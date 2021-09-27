В Тамбовской области водитель иномарки потерял управление после столкновения с другим автомобилем и врезался в столб

Пострадавшие сами обратились в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали два человека, произошла 26 сентября в 12 часов 20 минут на улице Рабочей в районе дома №30 рабочего поселка Первомайский. 36-летний водитель автомобиля «Хонда Джаз» при выполнении обгона столкнулся с двигающимся попутно автомобилем «Опель Астра», после чего «Опель Астра» по инерции продолжил движение и частично съехал на обочину врезавшись в опору линии электропередачи.

- В результате ДТП травмы получили пассажиры автомобиля «Хонда Джаз»: 42-летний мужчина и 21-летняя девушка, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавшие обратились за помощью в Первомайскую ЦРБ.