Тамбовчанин перевел липовым сотрудникам СК более 2 млн рублей

В Тамбове 43-летний местный житель стал жертвой аферистов и лишился крупной суммы денег. Мужчина рассказал полицейским, что ему поступил звонок якобы от сотрудника Следственного комитета г. Москвы, который сообщил, что к его банковским счетам преступники пытаются получить несанкционированный доступ.

Звонивший уведомил тамбовчанина о том, что на данный период времени Следственный комитет г. Москвы и Следственный комитет Тамбовской области взаимодействуют с Центральным банком России и совместно проводят операцию по выявлению телефонных преступников.

После недолгой беседы с липовым московским следователем, потерпевшему поступил звонок из «Следственного комитета Тамбовской области». Причем номер звонившего отобразился на экране мобильного телефона, который закреплен за следственным органом.

Неизвестный, который тоже представился сотрудником следственного управления, довел аналогичные сведения до тамбовчанина и предложил удобный вариант для спасения денежных средств от мошенников.

Мужчине нужно было открыть виртуальную, банковскую карту на одном интернет-сайте банка России и все свои сбережения перевести на этот счет. Житель Тамбова поверил аферисту, пошел в банк, где снял со своего вклада накопления в размере 2 млн 809 тысяч рублей перевел на виртуальную карту, которая была продиктована мошенником.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности преступника, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.