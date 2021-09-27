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Общество27 сентября 2021 10:20

В Тамбове проведут шахматный турнир

Спортивное мероприятие приурочено ко Дню образования региона, который отмечается 27 сентября
Ксения АЛЕШИНА
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Сегодня, 27 сентября, отмечается День образования Тамбовской области. По этому случаю в регионе стартует шахматный турнир. Участие в нем примут юноши и девушки в возрасте 11-19 лет, всего 100 человек.

Турнир проведут в шахматном клубе Тамбова в течение недели — с 27 сентября по 1 октября. К участию в нем допускаются только жители нашего региона. Соревнования пройдут по швейцарской системе. Сильнейшие будут определены в пяти возрастных группах по наибольшему количеству набранных очков.

- Это традиционные соревнования, включенные в план работы региональной федерации шахмат и управления по физической культуре и спорту Тамбовской области. Они являются отборочными перед крупными российскими турнирами — первенствами Центрального федерального округа и России, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.