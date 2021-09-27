Путин поздравил ЕР с победой на прошедших выборах

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Путин отметил возросшую роль Государственной думы в связи с обновленной Конституцией РФ. Повысилась ответственность депутатского корпуса - главным образом, за реализацию обязательств, которые партия “Единая Россия” взяла на себя в рамках выборной кампании, встреч с избирателями. По мнению президента, не имеет значения, кто к какой партии относится, - все, что было обещано, необходимо выполнить.

Владимир Путин считает, что каждая партия и каждый кандидат в рамках избирательной кампании “ведут активный диалог с людьми”. Президент отметил, что стиль работы, “максимально интенсивный и публичный”, должен оставаться нормой на весь срок действия полномочий депутатов.

Президент подчеркнул, что депутатам предстоит работать напряженно, и отметил наличие большого количества общих задач и вызовов. По мнению Путина, необходимо минимизировать уровень бедности в России, повысить условия жизни, обучения, развития. Также президент обозначил задачу по повышению доступности и уровня здравоохранения, образования, отметил необходимость продолжать менять структуру экономики, в том числе наращивать темпы ее роста. Владимир Путин выразил уверенность в том, что и опытные политические объединения, и новые партии понимают свою ответственность и сделают все возможное для того, чтобы оправдать высокое доверие со стороны избирателей.

Председатель партии “Единая Россия” Дмитрий Медведев поблагодарил президента РФ и россиян за поддержку. В своей речи он сделал акцент на том, что позиция главы государства способствовала укреплению доверия избирателей к “Единой России”, и подчеркнул роль волонтеров, активистов и своих коллег.

Основным ориентиром работы Дмитрий Медведев назвал реализацию заявленных инициатив народной программы партии. Некоторые, как рассказал председатель политического объединения, уже оформлены и имеют вид проектов законов, вынесены на рассмотрение Государственной думы. Дмитрий Медведев рассчитывает, что с них свою работу начнет новый созыв. В качестве задачи депутатов Медведев обозначил еще более добросовестную, ответственную и слаженную работу.

По информации сайта “Единой России”, по итогам выборов партии удалось сохранить конституционное большинство в Государственной думе: в нижнюю палату парламента прошли 324 кандидата от политического объединения, из которых 126 человек прошли по федеральному списку, 198 - по одномандатным округам. Выборы в Государственную думу РФ проходили в России с 17 по 19 сентября.

“Выборы подытоживают избирательную кампанию, но начинают еще более важный период – реализацию наказов граждан. Более 100 тысяч предложений тамбовчан было собрано в народную программу «Единой России», и мы намерены максимально исполнить их.

Один из масштабных проектов ближайшего времени – подготовка к капитальному ремонту школ и сам процесс ремонта. Перечень сформирован, идет сбор документации. Важно обеспечить качественное и своевременное выполнение работ.

Мы продолжим строительство, ремонт и оснащение домов культуры в сельской местности и театров в городах, будем ремонтировать школьные спортзалы и строить новые спортплощадки. По этим направлениям есть конкретные планы, как и в сфере благоустройства – уже в этом году пройдут торги по определению подрядчиков большинства территорий для благоустройства на 2022 год. Серьезное внимание уделяется здравоохранению, в планах – строить новые ФАПы, продолжить ремонт и оснащение поликлиник, развивать поддержку медицинских кадров”, - сообщил Александр Никитин, глава администрации Тамбовской области, секретарь регионального отделения «Единой России».