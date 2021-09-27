Коронавирус в Тамбове, последние новости на 27 сентября: за сутки заболели 107 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 27 сентября, 43091 человек. 41010 заболевших выздоровели, 883 тамбовчанина умерли. За последние сутки зафиксировали 107 новых случаев, это на 4 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 38 мужчин и 63 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, а также шесть детей от 1 года до 15 лет.

- На госпитализации находятся 784 человека, из них диагноз «пневмония» у 702 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.