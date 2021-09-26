За сутки в Тамбовской области заразились коронавирусом 103 человека

Прирост зараженных за минувшие сутки в Тамбовской области составил 103 случая. Как сообщил региональный оперштаб 26 сентября, инфекцию подхватили 41 мужчина, 51 женщина, 11 детей (мальчики 3,7,8,11,15,17 лет, девочки 9,11,11,14,16 лет ). Возраст взрослых от 18 до 86 лет. Всего за время эпидемии инфицировались 42984 тамбовчанина.

40993 пациента выздоровели: 19844 выписали из стационара, 21149 сняли с амбулаторного наблюдения. На госпитализации – 749 человек, из них диагноз «пневмония» у 677. На домашнем карантине – 1568 пациентов. Сняты с наблюдения на дому – 60042. Выписаны из больниц - 27370.

По состоянию к 26 сентября, первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 366109 человек (54,7% от подлежащего населения), второй - 337215 человек (92,1%).