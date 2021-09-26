В Тамбове пройдет авторский концерт народного артиста России Александра Чайковского

Авторский вечер композитора и народного артиста России Александра Чайковского пройдет 28 сентября в Тамбовском драматическом театре. Музыкант мастерски владеет фортепиано, пишет свои сочинения в разных жанрах, начиная с симфоний и заканчивая операми.

Цикл произведений Александра Чайковского «Из жизни петербургской актрисы» для голоса и фортепиано прозвучат в исполнении солистки Мариинского театра Ирины Шишковой, которая выступит вместе с тамбовским пианистом, лауреатом премии ЦФО, профессором ТГМПИ им. С.В.Рахманиновым Вадимом Галушка.

Кроме того, выступать на сцене будет и известная домристка Екатерина Мочалова. В её исполнении прозвучат «Вишневый сад» для домры и струнных, цикл «Двое» для меццо-сопрано и мандолины, концерт и соната для домры и фортепиано. Впервые в Тамбове выступит симфонический оркестр Саратовской консерватории имени Л.В.Собинова под управлением Михаила Мясникова.

Изюминкой концерта станет то, что сам автор будет играть партию фортепиано в сонате для домры.