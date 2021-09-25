Тамбовчанин получил 11 лет колонии за убийство обидчика

В Тамбовской области вынесли приговор 48-летнему жителю Рассказовского района. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 1 июля этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вспомнив былые обиды, на такси приехал к знакомому в село Дмитриевщина Рассказовского района, который проживал в доме своей сожительницы. Зайдя в дом, фигурант взял с кухни нож и нанес мужчине два удара в грудь, после чего уехал. Тело 36-летнего потерпевшего ночью обнаружил отец сожительницы и попросил соседку обратиться в правоохранительные органы.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.