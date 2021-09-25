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Здоровье25 сентября 2021 9:49

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 25 сентября: за сутки заболели 100 человек

Общее количество заразившихся – 42881
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 25 сентября, 42881 человек. 40948 заболевших выздоровели, 874 тамбовчанина умерли. За последние сутки зафиксировали 100 новых случаев, это на 1 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 36 мужчин и 61 женщина в возрасте от 19 до 90 лет, а также трое детей: две годовалые и одна 2-летняя девочки.

- На госпитализации находятся 704 человека, из них диагноз «пневмония» у 625 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.