Коронавирус в Тамбове, последние новости на 25 сентября: за сутки заболели 100 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 25 сентября, 42881 человек. 40948 заболевших выздоровели, 874 тамбовчанина умерли. За последние сутки зафиксировали 100 новых случаев, это на 1 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 36 мужчин и 61 женщина в возрасте от 19 до 90 лет, а также трое детей: две годовалые и одна 2-летняя девочки.

- На госпитализации находятся 704 человека, из них диагноз «пневмония» у 625 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.