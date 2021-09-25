В Тамбове стартовала осенняя уборка

К уборке приглашают подключиться всех горожан Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове стартует традиционный осенний месячник по уборке городских территорий. Постановление о его проведении подписал врио главы города Тамбова Максим Косенков. Осенняя уборка города пройдет с 25 сентября по 31 октября. В план работ включены субботники на общественных и дворовых территориях, молодежные и волонтерские акции, рейдовые контрольные мероприятия.

- Городские службы традиционно осенью проводят работы по уборке улиц и парковых зон, ликвидации свалок в местах массового отдыха, на берегах рек и водоемов, вывозу мусора. Но без поддержки жителей, без включения каждого из нас в этот процесс не обойтись, - говорит врио главы города Тамбова Максим Косенков. – Осенний месячник по наведению санитарного порядка - это уже многолетняя добрая традиции, когда все мы: и муниципальные службы, и горожане – общими усилиями готовим город к зиме. Все желающие могут подключиться к этому важному делу, а городские службы окажут помощь.

В рамках месячника пройдут и общегородские субботники. Более подробная информация о проведении мероприятий месячника будет опубликована на сайте администрации города и в официальных группах в социальных сетях.