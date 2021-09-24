В суд передают дело руководителя тамбовского бюро медсоцэкспертизы

В Тамбовской области передают в суд дело руководителя Бюро МСЭ специализированного профиля – врача медико-социальной экспертизы в получении взяток - совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 290 УК РФ, ч.2 ст. 290 УК РФ.

По данным СУ СКР по Тамбовской области действуя как совместно с членом центральной врачебной комиссии - врачом ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ», так и самостоятельно, через посредника руководитель получала от людей взятки за установление группы инвалидности.

- После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд города Тамбова, - сообщает прокуратура Тамбовской области.