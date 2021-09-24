Жители Казани набрали в Тамбове 12 кредитов по поддельным документам

В Тамбове группа мошенников обвиняется в совершении 12 эпизодов преступлений. Установлено, что в январе прошлого года трое гостей из Казани прогуливались по улицам областного центра, попутно заходя в банки, торговые центры и крупные сетевые магазины по продаже техники. Там они оформляли кредиты на большие суммы, приобретали смартфоны и другие гаджеты в кредит, предоставляя липовые документы.

Фотографии в паспортах совпадали, а вот данные заемщиков были вымышленным. За несколько дней обвиняемые набрали 12 кредитов. Техника и деньги были переданы координатору, который выдал каждому из участников преступной схемы так называемые «зарплаты», остальное передал главному организатору. Тамбовским магазинам и банкам был причинен ущерб на сумму в 1 миллион 250 тысяч рублей.

По данным фактам возбудили несколько уголовных дел по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования», которые позже объединили в одно производство. В ходе его расследования установлено, что к совершению преступлений, причастны жители Казани.

- Было организовано пять служебных командировок в республику Татарстан, где в ходе совместно проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили местонахождение пяти подозреваемых, задержали их и провели обыски по местам жительства. Полицейские изъяли документы, банковские карты, сим-карты, другие улики, подтверждающие совершение преступной деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

По решению суда трое из пяти обвиняемых были арестованы и помещены под стражу, остальные участники преступной группы находились под подпиской о невыезде.

Следователем назначены и проведены десятки портретных и почерковедческих экспертиз. За полтора года расследования тамбовскими полицейскими удалось установить преступные роли каждого из пяти обвиняемых.

Похищенные деньги мошенники потратили, а технику реализовали посторонним лицам в других городах. С обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд Ленинского района города Тамбова для рассмотрения по существу.

Как выяснилось, трое из пяти обвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий. В соответствии с законодательством им может грозить до десяти лет лишения свободы.