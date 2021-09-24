Более чем на 20 тамбовских улицах отключат свет 27 сентября

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», в понедельник, 27 сентября, на время проведения ремонтных работ в областном центре электричество отключат более чем на 20 городских улицах.
На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 8.30 до 16.30:
пр. Посадочный, д. 1-17;
ул. Трегуляевская, д. 1-36;
пер. Яшина, д. 22-76;
ул. Энгельса, д. 86-129;
ул. Сергеева-Ценского, д. 100-131;
ул. Подбельского, д. 56-97.
В связи с проведением профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции: - с 9.00 до 11.30:
ул. Гастелло, д. 63-107;
ул. 40 лет Октября, д. 54-98;
ул. Ванина, д. 4-29;
ул. Дорожная, д. 1-63;
- с 13.30 до 16.30:
ул. Трегуляевская, д. 39-93;
ул. А.Бебеля, д. 117-149.
Во время проведения персоналом «Дирекции благоустройства и озеленения» опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 с 9.00 до 16.00:
ул. Пугачева, д. 3-33;
1 Сенной пр., д. 3-10;
2 Сенной пр., д. 1-10;
3 Сенной пр., д. 3-10;
ул. Чернышевского, д. 3-21;
ул. Линейная, д. 3-16;
ул. Смоленская, д. 1-44;
ул. Ухтомского, д. 40-76;
ул. Серафимовича, д. 1-44;
ул. И.Франко, д. 1-13.
Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит горожанам свои извинения за доставленные неудобства.