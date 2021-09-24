Более чем на 20 тамбовских улицах отключат свет 27 сентября

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», в понедельник, 27 сентября, на время проведения ремонтных работ в областном центре электричество отключат более чем на 20 городских улицах.

На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 8.30 до 16.30:

пр. Посадочный, д. 1-17;

ул. Трегуляевская, д. 1-36;

пер. Яшина, д. 22-76;

ул. Энгельса, д. 86-129;

ул. Сергеева-Ценского, д. 100-131;

ул. Подбельского, д. 56-97.

В связи с проведением профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции: - с 9.00 до 11.30:

ул. Гастелло, д. 63-107;

ул. 40 лет Октября, д. 54-98;

ул. Ванина, д. 4-29;

ул. Дорожная, д. 1-63;

- с 13.30 до 16.30:

ул. Трегуляевская, д. 39-93;

ул. А.Бебеля, д. 117-149.

Во время проведения персоналом «Дирекции благоустройства и озеленения» опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 с 9.00 до 16.00:

ул. Пугачева, д. 3-33;

1 Сенной пр., д. 3-10;

2 Сенной пр., д. 1-10;

3 Сенной пр., д. 3-10;

ул. Чернышевского, д. 3-21;

ул. Линейная, д. 3-16;

ул. Смоленская, д. 1-44;

ул. Ухтомского, д. 40-76;

ул. Серафимовича, д. 1-44;

ул. И.Франко, д. 1-13.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит горожанам свои извинения за доставленные неудобства.