Тамбовчанам предлагают придумать вопросы для Экодиктанта

Тамбовчане могут придумать вопрос для Всероссийского экологического диктанта. Поучоствовать в конкурсе приглашают всех желающих от 18 лет. Работу можно подготовить самостоятельно или в команде.

- Для участия в конкурсе принимаются вопросы, соответствующие одной из 10 экологических тематик: «Отходы», «Вода», «Воздух», «Климат», «Лес», «Заповедные территории», «Флора и фауна», «Арктика», «Байкал», «Устойчивое развитие» и включающие варианты ответов, один из которых должен быть правильным, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Конкурсные материалы принимаются до 15 октября. Итоги подведут 22 октября.

Более подробно с условиями проведения конкурса можно ознакомиться тут. Лучшие вопросы войдут в задания Экодиктанта.

Напомним, что ежегодный Всероссийский экологический диктант пройдет 14-18 ноября во всех регионах России.