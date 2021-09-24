В Мичуринске фонтаны уходят на «зимовку»

С начала следующего месяца городские фонтаны в Мичуринске отключат в связи с похолоданием. Скоро специалисты уже приступят к комплексу работ по консервации объектов. До 1 октября они произведут слив воды, промоют чаши, демонтируют насадки, установят заглушки, прочистят заборные решетки и установят укрытия.

- Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и элементами декора обеспечат дополнительной защитой от холодов. На площади имени И.В. Мичурина установят защитную конструкцию, а на светодинамическом фонтане на Привокзальной площади и на Площади Славы — специальный купол, который защитит объект в зимний период и даст возможность подготовить его к следующему сезону, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.

Плавающий фонтан, установленный на городской набережной, на зиму демонтируют и отправят на консервацию. Всего в наукограде на сегодняшний день работают четыре фонтана. Эксплуатацию обеспечивает МБУ «Зеленхоз». Еще один фонтан находится на территории Парка культуры и отдыха Мичуринска, его также подготовят к зиме.