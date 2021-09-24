Липчанин обокрал спящего под деревом пьяного тамбовчанина

В дежурную часть отделения полиции 23 сентября поступило сообщение от жителя села Петровское о краже. Он рассказал, что несколько дней назад у него похитили сотовый телефон и банковскую карту. Во время опроса выяснилось, что потерпевший употребил алкоголь и уснул на улице прямо под деревом.

Как оказалось, спящего пенсионера обокрал 26-летний житель Липецкой области, который гостил в селе у родственников. Он успел снять с карты 8. 200 рублей для оплаты продуктов. Как оказалось мужчина состоит на учете в полиции за совершение аналогичных преступлений.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 158 УК РФ «Кража». Санкцией статьи виновный наказывается лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.