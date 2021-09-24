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Происшествия24 сентября 2021 12:40

В Мичуринске сбили велосипедиста

64-летнего мужчину госпитализировали
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Велосипедист ехал по главной

Велосипедист ехал по главной

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал велосипедист, произошла 23 сентября в 13 часов 53 минуты в городе Мичуринске на Липецком шоссе напротив дома №110. 68-летний мужчина за рулем автомобиля «ФОРД ЭКСПЛОРЕР» не предоставив преимущество в движении, наехал на 64-летнего велосипедиста.

- В результате аварии мужчина получил травмы, на автомобиле скорой помощи его доставили в мичуринскую городскую больницу им. Брюхоненко, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.