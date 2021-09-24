В Мичуринске сбили велосипедиста

Велосипедист ехал по главной Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал велосипедист, произошла 23 сентября в 13 часов 53 минуты в городе Мичуринске на Липецком шоссе напротив дома №110. 68-летний мужчина за рулем автомобиля «ФОРД ЭКСПЛОРЕР» не предоставив преимущество в движении, наехал на 64-летнего велосипедиста.

- В результате аварии мужчина получил травмы, на автомобиле скорой помощи его доставили в мичуринскую городскую больницу им. Брюхоненко, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.