Тамбовчанин незаконно спилил в лесу два дуба

К участковому уполномоченному полиции МОМВД «Рассказовский» 23 сентября обратились жители станции Рада. Они рассказали, что кто-то спилил два дуба в лесном массиве, расположенном неподалеку от их домов.

Были опрошены все жители близлежащих домов. Участковый вскоре установил личность злоумышленника. Им оказался 32-летний безработный мужчина.

- Спилы деревьев были обнаружены на территории его домовладения. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается ущерб, нанесенный незаконными действиями гражданина, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.