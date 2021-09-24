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Происшествия24 сентября 2021 13:20

Тамбовчанин незаконно спилил в лесу два дуба

Мужчине грозит уголовное наказание
Ксения АЛЕШИНА
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К участковому уполномоченному полиции МОМВД «Рассказовский» 23 сентября обратились жители станции Рада. Они рассказали, что кто-то спилил два дуба в лесном массиве, расположенном неподалеку от их домов.

Были опрошены все жители близлежащих домов. Участковый вскоре установил личность злоумышленника. Им оказался 32-летний безработный мужчина.

- Спилы деревьев были обнаружены на территории его домовладения. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается ущерб, нанесенный незаконными действиями гражданина, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.