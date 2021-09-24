В Тамбове пройдет «Кросс нации»

25 сентября на лыжном стадионе в парке «Дружба» пройдет региональный этап Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021». На финальном этапе соревнований встретятся любители бега и сильнейшие легкоатлеты Тамбовщины.

По традиции соревнования проводятся в два этапа. Первый уже прошел в городах и районах области. Соответственно, на финальный приедут его победители и любители бега непосредственно из Тамбова.

Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту Тамбовской области, соревнования включены в календарный план Минспорта России. Они пройдут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм — на свежем воздухе без зрителей. Но на накал борьбы и яркие впечатления от участия в соревнованиях это не повлияет.

В программе предусмотрены дистанции на 1,5; 3 и 5 километров. Старты будут даны для пяти возрастных категорий, верхний и нижний возрастные пределы не указаны. Участники, вошедшие в тройку призеров в каждой возрастной группе, получат медали и дипломы Минспорта России. Победители соревнований — еще и кубки.

- Открытие мероприятие состоится в 10 часов. На 10 часов 30 минут назначены первые старты, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.